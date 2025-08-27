flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1920 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1920 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1920 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC530,266

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1920
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3300 USD
График аукционных продаж Соверен 1920 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (55)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1920 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 23088 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1920 M на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
3231 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Coin Cabinet - 29 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 мая 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 1450 GBP
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Heritage - 2 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата2 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Heritage - 21 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата21 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Roxbury’s - 20 октября 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата20 октября 2023
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Roxbury’s - 7 июля 2023
ПродавецRoxbury’s
Дата7 июля 2023
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Heritage - 5 мая 2023
ПродавецHeritage
Дата5 мая 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Coin Cabinet - 25 апреля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 апреля 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Numisor - 25 апреля 2023
ПродавецNumisor
Дата25 апреля 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Coin Cabinet - 14 марта 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 марта 2023
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе London Coins - 5 июня 2022
ПродавецLondon Coins
Дата5 июня 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе Coin Cabinet - 21 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 апреля 2022
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1920 M на аукционе DNW - 2 февраля 2022
ПродавецDNW
Дата2 февраля 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1920 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1920 года с буквами M составляет 3300 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1920 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1920 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1920 года со знаком M?

Для продажи соверен 1920 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет Георга VМонеты Австралии 1920 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы