Монеты Австралии 1917 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1917 S
Средняя цена840 $
Продажи
0101
Аверс
Реверс
Соверен 1917 M
Средняя цена700 $
Продажи
162
Аверс
Реверс
Соверен 1917 P
Средняя цена590 $
Продажи
1144
