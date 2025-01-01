Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Аккаунт
Ваш аккаунт
0 дней
Счета
Выход
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
Австралия
Период:
1837-1936
1837-1936
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Главная
Каталог
Австралия
1917
Монеты Австралии 1917 года
Выберите категорию
Все
Все
Золото
Золотые монеты
Соверен 1917 S
Средняя цена
840 $
Продажи
0
101
Соверен 1917 M
Средняя цена
700 $
Продажи
1
62
Соверен 1917 P
Средняя цена
590 $
Продажи
1
144
Категория
Год
Поиск