Соверен 1917 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1917 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1917 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Tennants Auctioneers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,110,286

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1917
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:590 USD
График аукционных продаж Соверен 1917 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (143)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1917 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 24027 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2640 USD. Торги состоялись 23 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Bruun Rasmussen - 3 августа 2025
ПродавецBruun Rasmussen
Дата3 августа 2025
СохранностьVF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 2900 DKK
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Bruun Rasmussen - 8 июня 2025
ПродавецBruun Rasmussen
Дата8 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Bruun Rasmussen - 13 апреля 2025
ПродавецBruun Rasmussen
Дата13 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Bruun Rasmussen - 16 марта 2025
ПродавецBruun Rasmussen
Дата16 марта 2025
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Tennants Auctioneers - 20 ноября 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата20 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Heritage - 15 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Heritage - 8 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата8 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
Австралия Соверен 1917 P на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьUNC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1917 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1917 года с буквами P составляет 590 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1917 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1917 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1917 года со знаком P?

Для продажи соверен 1917 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

