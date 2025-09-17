flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1917 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1917 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1917 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC934,469

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1917
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:700 USD
График аукционных продаж Соверен 1917 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (61)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1917 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
535 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 7 ноября 2024
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата7 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
523 $
Цена в валюте аукциона 5800 NOK
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Coin Cabinet - 5 ноября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Cieszyńskie CN - 26 мая 2024
ПродавецCieszyńskie CN
Дата26 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Coin Cabinet - 29 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 августа 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Heritage - 6 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата6 июля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Heritage - 5 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата5 марта 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Heritage - 24 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата24 ноября 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Great Coins & Art Auctions - 1 июля 2022
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата1 июля 2022
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Great Coins & Art Auctions - 1 июля 2022
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата1 июля 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Coin Cabinet - 12 декабря 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 декабря 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Coin Cabinet - 14 ноября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 ноября 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Где купить?
Австралия Соверен 1917 M на аукционе Pesek Auctions - 17 сентября 2025
ПродавецPesek Auctions
Дата17 сентября 2025
СохранностьUNC
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1917 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1917 года с буквами M составляет 700 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1917 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1917 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1917 года со знаком M?

Для продажи соверен 1917 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
