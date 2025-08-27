flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1917 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1917 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1917 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,666,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1917
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:840 USD
График аукционных продаж Соверен 1917 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (101)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1917 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 99127 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 17 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
768 $
Цена в валюте аукциона 575 GBP
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Heritage - 2 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата2 мая 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
3300 $
Цена в валюте аукциона 3300 USD
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Heritage - 10 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 октября 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Heritage - 8 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата8 августа 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Coin Cabinet - 5 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Goldberg - 31 января 2024
ПродавецGoldberg
Дата31 января 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Coin Cabinet - 23 января 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Coin Cabinet - 23 января 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1917 S на аукционе Sima Srl - 20 октября 2023
ПродавецSima Srl
Дата20 октября 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1917 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1917 года с буквами S составляет 840 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1917 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1917 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1917 года со знаком S?

Для продажи соверен 1917 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

