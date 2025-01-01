flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1916 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1916 S
Средняя цена640 $
Продажи
062
Аверс
Реверс
Соверен 1916 M
Средняя цена870 $
Продажи
042
Аверс
Реверс
Соверен 1916 P
Средняя цена820 $
Продажи
063
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1916 S
Средняя цена400 $
Продажи
155
