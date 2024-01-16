flag
Соверен 1916 года P (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1916 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1916 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Skanfil Auksjoner AS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC4,096,771

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1916
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:820 USD
График аукционных продаж Соверен 1916 года P - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (63)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1916 года со знаком P. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 33331 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5520 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Heritage - 21 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата21 ноября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
603 $
Цена в валюте аукциона 603 USD
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 476 EUR
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 7 ноября 2024
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата7 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Rimon Auctions - 31 июля 2024
ПродавецRimon Auctions
Дата31 июля 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Katz - 26 июля 2024
ПродавецKatz
Дата26 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Grün - 14 мая 2024
ПродавецGrün
Дата14 мая 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Coin Cabinet - 16 апреля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 апреля 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Sovereign Rarities - 21 февраля 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата21 февраля 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Coin Cabinet - 23 января 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 января 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Heritage - 18 января 2024
ПродавецHeritage
Дата18 января 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Coin Cabinet - 31 октября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата31 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1916 P на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 23 сентября 2023
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата23 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены
Австралия Соверен 1916 P на аукционе Coin Cabinet - 22 сентября 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата22 сентября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Показать цены

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1916 года P?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1916 года с буквами P составляет 820 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1916 года с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1916 года с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1916 года со знаком P?

Для продажи соверен 1916 года P мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

