Соверен 1916 года M (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - Соверен 1916 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - Соверен 1916 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,273,643

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • НоминалСоверен
  • Год1916
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:870 USD
График аукционных продаж Соверен 1916 года M - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (42)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1916 года со знаком M. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 24025 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2160 USD. Торги состоялись 23 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
835 $
Цена в валюте аукциона 625 GBP
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Stack's - 12 апреля 2025
ПродавецStack's
Дата12 апреля 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе NOONANS - 18 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата18 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Heritage - 21 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата21 марта 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Heritage - 5 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата5 марта 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Heritage - 23 января 2023
ПродавецHeritage
Дата23 января 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Heritage - 17 ноября 2022
ПродавецHeritage
Дата17 ноября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Coin Cabinet - 28 сентября 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 сентября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Jesús Vico - 12 июля 2022
ПродавецJesús Vico
Дата12 июля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе St James’s - 24 февраля 2022
ПродавецSt James’s
Дата24 февраля 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Heritage - 7 октября 2021
ПродавецHeritage
Дата7 октября 2021
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Coin Cabinet - 29 августа 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 августа 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Coin Cabinet - 27 июня 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 июня 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе Soler y Llach - 25 февраля 2021
ПродавецSoler y Llach
Дата25 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе SINCONA - 20 октября 2020
ПродавецSINCONA
Дата20 октября 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1916 M на аукционе SINCONA - 20 октября 2020
ПродавецSINCONA
Дата20 октября 2020
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Георга V соверен 1916 года M?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1916 года с буквами M составляет 870 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1916 года с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1916 года с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1916 года со знаком M?

Для продажи соверен 1916 года M мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
