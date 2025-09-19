flag
1/2 соверена 1916 года S (Австралия, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1916 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг VРеверс монеты - 1/2 соверена 1916 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19,3 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC448,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодГеорг V
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1916
  • ПравительГеорг V (Король Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:400 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1916 года S - цена золотой монеты - Австралия, Георг V
Цены на аукционах (54)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1916 года со знаком S. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 1800 GBP. Торги состоялись 15 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
392 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
414 $
Цена в валюте аукциона 310 GBP
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьAU
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Coin Cabinet - 25 февраля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 февраля 2025
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе London Coins - 1 декабря 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьMS63
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Goldberg - 5 июня 2024
ПродавецGoldberg
Дата5 июня 2024
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Heritage - 19 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата19 ноября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Coin Cabinet - 8 августа 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата8 августа 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Heritage - 23 июля 2023
ПродавецHeritage
Дата23 июля 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьMS64 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Heritage - 9 апреля 2023
ПродавецHeritage
Дата9 апреля 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Coin Cabinet - 13 декабря 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 декабря 2022
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 23 сентября 2022
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата23 сентября 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьMS65 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Coin Cabinet - 12 сентября 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата12 сентября 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1916 S на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Георга V 1/2 соверена 1916 года S?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1916 года с буквами S составляет 400 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1916 года с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1916 года с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1916 года со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1916 года S мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
