flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1901 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1901 S Вуаль на голове
Средняя цена640 $
Продажи
0106
Аверс
Реверс
Соверен 1901 M Вуаль на голове
Средняя цена620 $
Продажи
0183
Аверс
Реверс
Соверен 1901 P Вуаль на голове
Средняя цена770 $
Продажи
3164
Категория
Год
Поиск