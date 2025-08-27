flag
Соверен 1901 года S "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1901 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1901 года S "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,012,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1901
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
Средняя цена:640 USD
Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1901 года "Вуаль на голове" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 104 проданному на аукционе MDC Monaco за 800000 EUR. Торги состоялись 12 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1901 года S "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1901 года "Вуаль на голове" с буквами S составляет 640 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1901 года "Вуаль на голове" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1901 года "Вуаль на голове" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1901 года "Вуаль на голове" со знаком S?

Для продажи соверен 1901 года S "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
