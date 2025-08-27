flag
Соверен 1901 года M "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1901 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1901 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3,987,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1901
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:620 USD
График аукционных продаж Соверен 1901 года M "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (183)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1901 года "Вуаль на голове" со знаком M. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1800 GBP. Торги состоялись 15 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 14 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата14 августа 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
ПродавецHeritage
Дата14 августа 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 29 июля 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 июля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьXF
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 июня 2025
ПродавецLondon Coins
Дата1 июня 2025
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Künker - 7 марта 2025
ПродавецKünker
Дата7 марта 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Cayón - 6 февраля 2025
ПродавецCayón
Дата6 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 21 января 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата21 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 18 декабря 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea - 8 декабря 2024
ПродавецCasa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
Дата8 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
ПродавецCasa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
Дата8 декабря 2024
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Lockdales Auctioneers - 13 ноября 2024
ПродавецLockdales Auctioneers
Дата13 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 7 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Artemide Aste - 27 октября 2024
ПродавецArtemide Aste
Дата27 октября 2024
СохранностьMS62 CCG
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе SINCONA - 23 октября 2024
ПродавецSINCONA
Дата23 октября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 15 октября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 октября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Numisbalt - 1 сентября 2024
ПродавецNumisbalt
Дата1 сентября 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1901 M "Вуаль на голове" на аукционе Tennants Auctioneers - 9 августа 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 августа 2024
СохранностьXF
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1901 года M "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1901 года "Вуаль на голове" с буквами M составляет 620 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1901 года "Вуаль на голове" с буквами M?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1901 года "Вуаль на голове" с буквами M основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1901 года "Вуаль на голове" со знаком M?

Для продажи соверен 1901 года M "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

