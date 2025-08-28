flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1901 года P "Вуаль на голове" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1901 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1901 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,889,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1901
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворПерт
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:770 USD
Средняя цена (PROOF):100000 USD
График аукционных продаж Соверен 1901 года P "Вуаль на голове" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (161)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1901 года "Вуаль на голове" со знаком P. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 892 проданному на аукционе SINCONA AG за 95000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Skanfil Auksjoner AS - 18 января 2025
ПродавецSkanfil Auksjoner AS
Дата18 января 2025
СохранностьXF
Цена
506 $
Цена в валюте аукциона 5800 NOK
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 19 ноября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата19 ноября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage Eur - 11 ноября 2024
ПродавецHeritage Eur
Дата11 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Artemide Aste - 27 октября 2024
ПродавецArtemide Aste
Дата27 октября 2024
СохранностьMS61 CCG
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата17 октября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 8 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата8 августа 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 июля 2024
ПродавецSpink
Дата31 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Spink - 31 июля 2024
ПродавецSpink
Дата31 июля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 7 мая 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата7 мая 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Coin Cabinet - 28 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата28 августа 2025
СохранностьMS63 PCGS
К аукциону
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьAU
К аукциону
Австралия Соверен 1901 P "Вуаль на голове" на аукционе Mowbray Collectables - 19 сентября 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата19 сентября 2025
СохранностьF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1901 года P "Вуаль на голове"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1901 года "Вуаль на голове" с буквами P составляет 770 USD для регулярного чекана и 100000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1901 года "Вуаль на голове" с буквами P?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1901 года "Вуаль на голове" с буквами P основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1901 года "Вуаль на голове" со знаком P?

Для продажи соверен 1901 года P "Вуаль на голове" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1901 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы