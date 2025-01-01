flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1875 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1875 S WW WW Герб
Средняя цена4000 $
Продажи
0100
Аверс
Реверс
Соверен 1875 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена520 $
Продажи
063
Аверс
Реверс
Соверен 1875 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена600 $
Продажи
3147
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1875 S Герб
Средняя цена670 $
Продажи
035
Категория
Год
Поиск