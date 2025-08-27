flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1875 года S WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1875 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1875 года S WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Tennants Auctioneers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,122,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1875
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1875 года "Герб" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 629 проданному на аукционе Classical Numismatic Gallery за 75000 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2024.

Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьНет оценки
Цена
878 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 18 мая 2025
ПродавецHeritage
Дата18 мая 2025
СохранностьMS62 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 марта 2025
ПродавецLondon Coins
Дата2 марта 2025
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе NOONANS - 10 декабря 2024
ПродавецNOONANS
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Classical Numismatic Gallery - 7 декабря 2024
ПродавецClassical Numismatic Gallery
Дата7 декабря 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Stack's - 31 октября 2024
ПродавецStack's
Дата31 октября 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Tennants Auctioneers - 9 августа 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 августа 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Rio de la Plata - 14 июня 2024
ПродавецRio de la Plata
Дата14 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 29 мая 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата29 мая 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Roma Numismatics - 18 января 2024
ПродавецRoma Numismatics
Дата18 января 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Rhenumis - 14 ноября 2023
ПродавецRhenumis
Дата14 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - 6 октября 2023
ПродавецGoudwisselkantoor veilingen
Дата6 октября 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 5 октября 2023
ПродавецHeritage
Дата5 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе Roma Numismatics - 17 июля 2023
ПродавецRoma Numismatics
Дата17 июля 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 4 июня 2023
ПродавецLondon Coins
Дата4 июня 2023
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1875 года S WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1875 года "Герб" с буквами S WW WW составляет 4000 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1875 года "Герб" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1875 года "Герб" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1875 года "Герб" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1875 года S WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

