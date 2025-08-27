flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1875 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1875 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1875 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC2,122,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1875
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:520 USD
График аукционных продаж Соверен 1875 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (63)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1875 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 1200 GBP. Торги состоялись 29 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
780 $
Цена в валюте аукциона 780 USD
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 10 декабря 2024
ПродавецNOONANS
Дата10 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
604 $
Цена в валюте аукциона 604 USD
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьMS61 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 26 марта 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 марта 2024
СохранностьНет оценки
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе CMA Auctions - 25 мая 2023
ПродавецCMA Auctions
Дата25 мая 2023
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Auctiones - 19 марта 2023
ПродавецAuctiones
Дата19 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 4 сентября 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Great Coins & Art Auctions - 1 июля 2022
ПродавецGreat Coins & Art Auctions
Дата1 июля 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 29 августа 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 августа 2021
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе St James’s - 22 июля 2021
ПродавецSt James’s
Дата22 июля 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Stack's - 22 июня 2021
ПродавецStack's
Дата22 июня 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 30 мая 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата30 мая 2021
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 14 декабря 2020
ПродавецSpink
Дата14 декабря 2020
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 15 ноября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата15 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1875 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 27 сентября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 сентября 2020
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1875 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1875 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 520 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1875 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1875 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1875 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1875 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
