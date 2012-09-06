flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1875 года S "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1875 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1875 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC252,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1875
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:670 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1875 года S "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1875 года "Герб" со знаком S. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 23017 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
713 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьAU55 PCGS
Цена
669 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Sedwick - 9 мая 2024
ПродавецSedwick
Дата9 мая 2024
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе HARMERS - 1 ноября 2023
ПродавецHARMERS
Дата1 ноября 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе SINCONA - 24 октября 2023
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Heritage - 7 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата7 сентября 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе HARMERS - 30 марта 2023
ПродавецHARMERS
Дата30 марта 2023
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе HARMERS - 26 сентября 2022
ПродавецHARMERS
Дата26 сентября 2022
СохранностьAU55 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 июля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 июля 2022
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Sedwick - 6 мая 2022
ПродавецSedwick
Дата6 мая 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Sedwick - 6 мая 2022
ПродавецSedwick
Дата6 мая 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе St James’s - 18 августа 2021
ПродавецSt James’s
Дата18 августа 2021
СохранностьНет оценки NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 16 июля 2021
ПродавецCoin Cabinet
Дата16 июля 2021
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 27 сентября 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата27 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 июля 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 23 февраля 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата23 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 26 января 2020
ПродавецCoin Cabinet
Дата26 января 2020
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1875 S "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 29 декабря 2019
ПродавецCoin Cabinet
Дата29 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1875 года S "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1875 года "Герб" с буквами S составляет 670 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1875 года "Герб" с буквами S?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1875 года "Герб" с буквами S основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1875 года "Герб" со знаком S?

Для продажи 1/2 соверена 1875 года S "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1875 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы