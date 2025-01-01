flag
Монеты Австралии 1874 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1874 M WW WW Герб
Средняя цена660 $
Продажи
090
Аверс
Реверс
Соверен 1874 S WW WW Св. Георгий
Средняя цена620 $
Продажи
069
Аверс
Реверс
Соверен 1874 M WW WW Св. Георгий
Средняя цена600 $
Продажи
086
