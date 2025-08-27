flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1874 года M WW WW "Герб" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1874 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1874 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр21,5 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,373,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1874
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:660 USD
График аукционных продаж Соверен 1874 года M WW WW "Герб" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1874 года "Герб" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 33375 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 18 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 19 августа 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата19 августа 2025
СохранностьAU55 NGC
Цена
912 $
Цена в валюте аукциона 675 GBP
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Warin Global Investments - 23 мая 2025
ПродавецWarin Global Investments
Дата23 мая 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
692 $
Цена в валюте аукциона 613 EUR
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 24 октября 2024
ПродавецHeritage
Дата24 октября 2024
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 17 сентября 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата17 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 18 июня 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Heritage - 24 марта 2024
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе London Coins - 3 марта 2024
ПродавецLondon Coins
Дата3 марта 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 13 февраля 2024
ПродавецCoin Cabinet
Дата13 февраля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 5 декабря 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата5 декабря 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Katz - 16 августа 2023
ПродавецKatz
Дата16 августа 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Coin Cabinet - 18 июля 2023
ПродавецCoin Cabinet
Дата18 июля 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе SINCONA - 17 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата17 мая 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Münzenonline - 28 апреля 2023
ПродавецMünzenonline
Дата28 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Герб" на аукционе Karamitsos - 19 марта 2023
ПродавецKaramitsos
Дата19 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1874 года M WW WW "Герб"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1874 года "Герб" с буквами M WW WW составляет 660 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1874 года "Герб" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1874 года "Герб" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1874 года "Герб" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1874 года M WW WW "Герб" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1874 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом СоверенНумизматические аукционы