Соверен 1874 года S WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1874 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1874 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Tennants Auctioneers

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,899,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1874
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:620 USD
График аукционных продаж Соверен 1874 года S WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (69)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1874 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 5021 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1850 EUR. Торги состоялись 23 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 28 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата28 ноября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
630 $
Цена в валюте аукциона 630 USD
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 24 сентября 2024
ПродавецSovereign Rarities
Дата24 сентября 2024
СохранностьAU53 NGC
Цена
534 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 сентября 2024
ПродавецHeritage
Дата15 сентября 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 1 сентября 2024
ПродавецLondon Coins
Дата1 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Tennants Auctioneers - 9 августа 2024
ПродавецTennants Auctioneers
Дата9 августа 2024
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 8 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата8 августа 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Tauler & Fau - 3 мая 2024
ПродавецTauler & Fau
Дата3 мая 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Numismática Leilões - 20 марта 2024
ПродавецNumismática Leilões
Дата20 марта 2024
СохранностьAU
Цена
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Auction World - 15 октября 2023
ПродавецAuction World
Дата15 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе V. GADOURY - 14 октября 2023
ПродавецV. GADOURY
Дата14 октября 2023
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 26 сентября 2023
ПродавецSovereign Rarities
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Soler y Llach - 27 апреля 2023
ПродавецSoler y Llach
Дата27 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 9 марта 2023
ПродавецHeritage
Дата9 марта 2023
СохранностьXF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе MDC Monaco - 4 марта 2023
ПродавецMDC Monaco
Дата4 марта 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 декабря 2022
ПродавецHeritage
Дата16 декабря 2022
СохранностьAU50 PCGS
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - 1 мая 2022
ПродавецMyntauktioner i Sverige AB
Дата1 мая 2022
СохранностьXF
Цена
******
******
Австралия Соверен 1874 S WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 13 января 2022
ПродавецHeritage
Дата13 января 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
******

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1874 года S WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1874 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW составляет 620 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1874 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1874 года "Св. Георгий" с буквами S WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1874 года "Св. Георгий" со знаком S WW WW?

Для продажи соверен 1874 года S WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

