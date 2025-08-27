flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Соверен 1874 года M WW WW "Св. Георгий" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1874 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1874 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC1,373,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1874
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворМельбурн
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:600 USD
График аукционных продаж Соверен 1874 года M WW WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (86)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1874 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2397 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1500 GBP. Торги состоялись 8 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Sovereign Rarities - 11 июня 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата11 июня 2025
СохранностьF
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Coin Cabinet - 25 марта 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата25 марта 2025
СохранностьAU58 PCGS
Цена
775 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 декабря 2024
ПродавецHeritage
Дата15 декабря 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 15 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата15 августа 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Roxbury’s - 20 июля 2024
ПродавецRoxbury’s
Дата20 июля 2024
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Heritage - 3 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата3 июня 2024
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 2 июня 2024
ПродавецLondon Coins
Дата2 июня 2024
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 декабря 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 декабря 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Münzenonline - 28 апреля 2023
ПродавецMünzenonline
Дата28 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе London Coins - 5 марта 2023
ПродавецLondon Coins
Дата5 марта 2023
СохранностьXF
Цена
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 31 января 2023
ПродавецSpink
Дата31 января 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Spink - 6 сентября 2022
ПродавецSpink
Дата6 сентября 2022
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия Соверен 1874 M WW WW "Св. Георгий" на аукционе Auction World - 17 июля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 июля 2022
СохранностьAU50 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1874 года M WW WW "Св. Георгий"?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1874 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW составляет 600 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1874 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1874 года "Св. Георгий" с буквами M WW WW основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1874 года "Св. Георгий" со знаком M WW WW?

Для продажи соверен 1874 года M WW WW "Св. Георгий" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
