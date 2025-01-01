flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

Монеты Австралии 1857 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1857Ребристый край
Средняя цена910 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
Соверен 1857Гладкий край
Средняя цена
Продажи
01
Аверс
Реверс
1/2 соверена 1857
Средняя цена2700 $
Продажи
145
