Австралия
Период:1837-1936

Соверен 1857 года. Ребристый край (Австралия, Виктория)

Разновидность: Ребристый край

Аверс монеты - Соверен 1857 года Ребристый край - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - Соверен 1857 года Ребристый край - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр22,05 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC499,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • НоминалСоверен
  • Год1857
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:910 USD
График аукционных продаж Соверен 1857 года Ребристый край - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (10)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1857 года. Ребристый край. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 2021 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 25 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия Соверен 1857 на аукционе St James’s - 15 января 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 января 2025
СохранностьMS61 NGC
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Австралия Соверен 1857 на аукционе SINCONA - 27 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата27 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
2030 $
Цена в валюте аукциона 2000 CHF
Австралия Соверен 1857 на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1857 на аукционе Künker - 29 сентября 2017
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2017
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1857 на аукционе Künker - 17 марта 2017
ПродавецKünker
Дата17 марта 2017
СохранностьXF
Цена
******
Австралия Соверен 1857 на аукционе iBelgica - 6 июня 2015
ПродавецiBelgica
Дата6 июня 2015
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1857 на аукционе SINCONA - 20 мая 2015
ПродавецSINCONA
Дата20 мая 2015
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1857 на аукционе Gorny & Mosch - 7 марта 2013
ПродавецGorny & Mosch
Дата7 марта 2013
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1857 на аукционе Künker - 15 марта 2012
ПродавецKünker
Дата15 марта 2012
СохранностьVF
Цена
******
Австралия Соверен 1857 на аукционе UBS - 25 января 2005
ПродавецUBS
Дата25 января 2005
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1857 года, разновидность - ребристый край?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1857 года, разновидность - ребристый край, составляет 910 USD. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1857 года, вариант - ребристый край?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1857 года, вариант - ребристый край, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету соверен 1857 года. Ребристый край?

Для продажи соверен 1857 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

