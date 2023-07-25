Соверен 1857 года. Гладкий край (Австралия, Виктория)
Разновидность: Гладкий край
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты соверен 1857 года. Гладкий край. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 1561 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 66000 AUD. Торги состоялись 25 июля 2023.
Сколько стоит золотая монета Виктории соверен 1857 года, разновидность - гладкий край?
По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты соверен 1857 года, разновидность - гладкий край, составляет 44000 USD для монет отчеканенных по технологии PROOF. В монете содержится 7,3251 гр чистого золота, поэтому ниже 812,15 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене соверен 1857 года, вариант - гладкий край?
Информация о текущей стоимости австралийской монеты соверен 1857 года, вариант - гладкий край, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету соверен 1857 года. Гладкий край?
Для продажи соверен 1857 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.