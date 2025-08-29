flag
АвстралияПериод:1837-1936 1837-1936

1/2 соверена 1857 года "Тип 1857-1866" (Австралия, Виктория)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1857 года "Тип 1857-1866" - цена золотой монеты - Австралия, ВикторияРеверс монеты - 1/2 соверена 1857 года "Тип 1857-1866" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес3,994 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)
  • Тираж UNC537,000

Описание

  • СтранаАвстралия
  • ПериодВиктория
  • Номинал1/2 соверена
  • Год1857
  • ПравительВиктория (Королева Великобритании)
  • Монетный дворСидней
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:2700 USD
График аукционных продаж 1/2 соверена 1857 года "Тип 1857-1866" - цена золотой монеты - Австралия, Виктория
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость австралийской монеты 1/2 соверена 1857 года. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 15000 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - 27 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата27 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Mowbray Collectables - 14 марта 2025
ПродавецMowbray Collectables
Дата14 марта 2025
СохранностьG
Цена
550 NZD
Цена в валюте аукциона 550 NZD
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Sovereign Rarities - 13 марта 2025
ПродавецSovereign Rarities
Дата13 марта 2025
СохранностьVF30 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - 22 января 2025
ПродавецHeritage
Дата22 января 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
6900 $
Цена в валюте аукциона 6900 USD
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Stack's - 17 января 2025
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Stack's - 17 января 2025
ПродавецStack's
Дата17 января 2025
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Rapp - 6 декабря 2024
ПродавецRapp
Дата6 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Künker - 8 ноября 2024
ПродавецKünker
Дата8 ноября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе HARMERS - 30 сентября 2024
ПродавецHARMERS
Дата30 сентября 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - 17 августа 2024
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - 16 июня 2024
ПродавецHeritage
Дата16 июня 2024
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Stack's - 16 мая 2024
ПродавецStack's
Дата16 мая 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе V. GADOURY - 14 октября 2023
ПродавецV. GADOURY
Дата14 октября 2023
СохранностьMS63 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе St James’s - 22 сентября 2022
ПродавецSt James’s
Дата22 сентября 2022
СохранностьMS62 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Warin Global Investments - 15 февраля 2022
ПродавецWarin Global Investments
Дата15 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Spink - 16 января 2022
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Spink - 16 января 2022
ПродавецSpink
Дата16 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе SINCONA - 18 мая 2021
ПродавецSINCONA
Дата18 мая 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе SINCONA - 20 октября 2020
ПродавецSINCONA
Дата20 октября 2020
СохранностьVF
Цена
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе London Coins - 7 июня 2020
ПродавецLondon Coins
Дата7 июня 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Sedwick - 1 ноября 2019
ПродавецSedwick
Дата1 ноября 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
Австралия 1/2 соверена 1857 на аукционе Heritage - 29 августа 2025
ПродавецHeritage
Дата29 августа 2025
СохранностьMS62 PCGS
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Виктории 1/2 соверена 1857 года?

По последним данным на 27 августа 2025 средняя стоимость золотой монеты 1/2 соверена 1857 года "Тип 1857-1866" составляет 2700 USD. В монете содержится 3,6625 гр чистого золота, поэтому ниже 406,25 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1/2 соверена 1857 года?

Информация о текущей стоимости австралийской монеты 1/2 соверена 1857 года основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 570 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1/2 соверена 1857 года?

Для продажи 1/2 соверена 1857 года мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет АвстралииКаталог монет ВикторииМонеты Австралии 1857 годаВсе австралийские монетыавстралийские золотые монетыавстралийские монеты номиналом 1/2 соверенаНумизматические аукционы