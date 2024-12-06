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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

Монеты Ансбах-Байройта 1799 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1799 B
Средняя цена 130 $
Продажи
1 15
Аверс
Реверс
3 крейцера 1799 B
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1799 B
Средняя цена 50 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1799 B
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
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