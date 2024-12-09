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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

1 крейцер 1799 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 крейцер 1799 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 крейцер 1799 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,118)
  • Вес 0,85 гр
  • Чистого серебра (0,0032 oz) 0,1003 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 414,610

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 крейцер 1799 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1651 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 22 июня 2004.

Сохранность
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1799 B на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1799 B на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1799 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1799 B на аукционе HIRSCH - February 17, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 17 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1799 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1799 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1799 B на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
Ансбах-Байройт 1 крейцер 1799 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1799 B на аукционе Künker - September 25, 2006
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Ансбах-Байройт 1 крейцер 1799 B на аукционе Künker - June 22, 2004
Продавец Künker
Дата 22 июня 2004
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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