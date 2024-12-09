Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804
1 крейцер 1799 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,118)
- Вес 0,85 гр
- Чистого серебра (0,0032 oz) 0,1003 гр
- Диаметр 16,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 414,610
Описание
- Страна Ансбах-Байройт
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 крейцер
- Год 1799
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Байройт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 крейцер 1799 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1651 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80 EUR. Торги состоялись 22 июня 2004.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Где продать?
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