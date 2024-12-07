flag
Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

6 крейцеров 1799 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1799 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 6 крейцеров 1799 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,264)
  • Вес 2,62 гр
  • Чистого серебра (0,0222 oz) 0,6917 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 537,487

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 6 крейцеров 1799 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 1281 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • La Galerie Numismatique (4)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Schulman (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе La Galerie Numismatique - September 29, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 29 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе La Galerie Numismatique - April 21, 2024
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 21 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе La Galerie Numismatique - September 24, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
259 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе La Galerie Numismatique - March 22, 2019
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе Münzen & Medaillen - February 15, 2018
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе Schulman - April 17, 2015
Продавец Schulman
Дата 17 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе Künker - March 8, 2005
Продавец Künker
Дата 8 марта 2005
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе Künker - October 10, 2001
Продавец Künker
Дата 10 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Ансбах-Байройт 6 крейцеров 1799 B на аукционе Münzen & Medaillen - December 4, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 4 декабря 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1799 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 452
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ансбах-Байройта Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Ансбах-Байройта 1799 года Все ансбах-байройтские монеты ансбах-байройтские серебряные монеты ансбах-байройтские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
COINSTORE
Аукцион 7 дек. 2024
Top lot
Top lot
Al Sur del Mundo
Аукцион 8 дек. 2024
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 5 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть