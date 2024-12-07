Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804
1 пфенниг 1799 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,052)
- Вес 0,23 гр
- Чистого серебра (0,0004 oz) 0,012 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 533,639
Описание
- Страна Ансбах-Байройт
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1799
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Байройт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 пфенниг 1799 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
Сохранность
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