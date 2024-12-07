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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

1 пфенниг 1799 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1799 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1799 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,052)
  • Вес 0,23 гр
  • Чистого серебра (0,0004 oz) 0,012 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 533,639

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 1 пфенниг 1799 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
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  • Künker (1)
Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1799 B на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Ансбах-Байройт 1 пфенниг 1799 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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