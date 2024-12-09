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Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804

3 крейцера 1799 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 крейцера 1799 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 крейцера 1799 года B - цена серебряной монеты - Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,264)
  • Вес 1,1 гр
  • Чистого серебра (0,0093 oz) 0,2904 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,110,000

Описание

  • Страна Ансбах-Байройт
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1799
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Байройт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 3 крейцера 1799 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 4914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 25 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2015.

Сохранность
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Ансбах-Байройт 3 крейцера 1799 B на аукционе Künker - September 30, 2015
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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