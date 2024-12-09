Ансбах-Байройт Период: 1798-1804 1798-1804
3 крейцера 1799 года B (Ансбах-Байройт, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,264)
- Вес 1,1 гр
- Чистого серебра (0,0093 oz) 0,2904 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,110,000
Описание
- Страна Ансбах-Байройт
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 3 крейцера
- Год 1799
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Байройт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ансбах-байройтской монеты 3 крейцера 1799 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 4914 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 25 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2015.
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