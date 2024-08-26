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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Монеты Ангальт-Дессау 1839 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1839 A
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
Грош 1839
Средняя цена 140 $
Продажи
0 8

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1839
Средняя цена 110 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1839
Средняя цена 150 $
Продажи
0 8
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