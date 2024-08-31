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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Грош 1839 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - Грош 1839 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - Грош 1839 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,624 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,609 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал Грош
  • Год 1839
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты Грош 1839 года. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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Ангальт-Дессау Грош 1839 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Ангальт-Дессау Грош 1839 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ангальт-Дессау Грош 1839 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Ангальт-Дессау Грош 1839 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау Грош 1839 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау Грош 1839 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау Грош 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау Грош 1839 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Грош 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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