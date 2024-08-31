Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
Грош 1839 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,624 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,609 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал Грош
- Год 1839
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты Грош 1839 года. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1045 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (2)
- Künker (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- WAG (3)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Грош 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск