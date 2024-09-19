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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Серебряные монеты Грош Леопольда Фридриха - Ангальт-Дессау

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Грош 1839-1840

Год Знак Описание Продажи Продажи
1839 0 81840 0 4
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