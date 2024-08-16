Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
Грош 1840 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 1,624 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,609 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал Грош
- Год 1840
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты Грош 1840 года. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 140 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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