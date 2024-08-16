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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Грош 1840 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - Грош 1840 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - Грош 1840 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,624 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,609 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал Грош
  • Год 1840
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты Грош 1840 года. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 140 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

Сохранность
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  • WAG (3)
Ангальт-Дессау Грош 1840 на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Ангальт-Дессау Грош 1840 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Ангальт-Дессау Грош 1840 на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Ангальт-Дессау Грош 1840 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Грош 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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