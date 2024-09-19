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Ангальт-Дессау
1840
Ангальт-Дессау
Период:
1839-1869
1839-1869
Леопольд Фридрих
1839-1869
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Ангальт-Дессау
1840
Монеты Ангальт-Дессау 1840 года
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Серебряные монеты
Грош 1840
Средняя цена
130 $
Продажи
0
4
6 пфеннигов 1840
Средняя цена
80 $
Продажи
0
12
Медные монеты
3 пфеннига 1840
Средняя цена
100 $
Продажи
0
14
1 пфенниг 1840
Средняя цена
35 $
Продажи
0
7
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Ангальт-Дессау
Период
1839-1869
Категория
Зактрыть
???
Ангальт-Дессау
Период
1839-1869
Леопольд Фридрих
1839-1869
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