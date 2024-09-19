Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Монеты Ангальт-Дессау 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Грош 1840
Средняя цена 130 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 пфеннигов 1840
Средняя цена 80 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1840
Средняя цена 100 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1840
Средняя цена 35 $
Продажи
0 7
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск