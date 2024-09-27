Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
1 пфенниг 1840 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,37 - 1,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1840
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1840 года. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Где продать?
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