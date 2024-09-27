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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1 пфенниг 1840 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1840 года - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1840 года - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,37 - 1,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1840
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1840 года. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 402 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 75 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Russiancoin (4)
  • WAG (1)
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1840 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1840 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1840 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1840 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1840 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1840 на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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