Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
6 пфеннигов 1840 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 0,812 гр
- Чистого серебра (0,0098 oz) 0,3045 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 6 пфеннигов
- Год 1840
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 6 пфеннигов 1840 года. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Russiancoin (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (4)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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