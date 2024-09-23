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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

6 пфеннигов 1840 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 6 пфеннигов 1840 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 6 пфеннигов 1840 года - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 0,812 гр
  • Чистого серебра (0,0098 oz) 0,3045 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 6 пфеннигов
  • Год 1840
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 6 пфеннигов 1840 года. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1047 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (4)
Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 6 пфеннигов 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пфеннигов 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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