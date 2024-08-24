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Цена монет Ангальт-Дессау
Леопольд Фридрих
6 пфеннигов
Ангальт-Дессау
Период:
1839-1869
1839-1869
Леопольд Фридрих
1839-1869
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Цена монет Ангальт-Дессау
Леопольд Фридрих
6 пфеннигов
Серебряные монеты 6 пфеннигов Леопольда Фридриха - Ангальт-Дессау
6 пфеннигов 1840
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1840
0
12
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Ангальт-Дессау монеты номиналом 6 пфеннигов
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Ангальт-Дессау
Период
1839-1869
Категория
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Ангальт-Дессау
Период
1839-1869
Леопольд Фридрих
1839-1869
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