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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

Серебряные монеты 6 пфеннигов Леопольда Фридриха - Ангальт-Дессау

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6 пфеннигов 1840

Год Знак Описание Продажи Продажи
1840 0 12
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