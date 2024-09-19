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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

3 пфеннига 1839 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1839 года - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1839 года - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,31 - 4,95 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1839
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1839 года. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1839 на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1839 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1839 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1839 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1839 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1839 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1839 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 3 пфеннига 1839 на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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