Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
3 пфеннига 1839 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,31 - 4,95 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1839
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 3 пфеннига 1839 года. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 120 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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