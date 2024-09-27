Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
2 талера 1839 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 2 талера
- Год 1839
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 талера 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (3)
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
4667 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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