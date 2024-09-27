2 талера 1839 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 талера 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность UNC (10) AU (15) XF (27) VF (5) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (3) MS62 (4) Сервис NGC (7) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Auction World (2)

Busso Peus (4)

Cayón (1)

Emporium Hamburg (1)

Gorny & Mosch (1)

Grün (5)

Heritage (3)

HIRSCH (1)

Höhn (1)

Künker (22)

Meister & Sonntag (1)

Möller (4)

Nihon (1)

Russiancoin (1)

SINCONA (1)

Sonntag (1)

Teutoburger (4)

Veilinghuis de Ruiter (1)

WAG (3)