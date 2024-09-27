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Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

2 талера 1839 года A (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 2 талера 1839 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 2 талера 1839 года A - цена серебряной монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 2 талера
  • Год 1839
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 2 талера 1839 года со знаком A. Это серебряная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1181 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
4667 $
Цена в валюте аукциона 4300 EUR
Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Heritage - January 13, 2020
Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность VF
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Ангальт-Дессау 2 талера 1839 A на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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