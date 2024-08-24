Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869
1 пфенниг 1839 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,37 - 1,7 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ангальт-Дессау
- Период Леопольд Фридрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1839
- Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1839 года. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2217 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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