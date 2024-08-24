Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ангальт-Дессау Период: 1839-1869 1839-1869

1 пфенниг 1839 года (Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1839 года - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1839 года - цена монеты - Ангальт-Дессау, Леопольд Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,37 - 1,7 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ангальт-Дессау
  • Период Леопольд Фридрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1839
  • Правитель Леопольд Фридрих (Герцог Ангальт-Дессау)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Ангальт-Дессау монеты 1 пфенниг 1839 года. Это медная монета периода Леопольда Фридриха отчеканена на Берлинcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2217 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (4)
  • Russiancoin (1)
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1839 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1839 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1839 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1839 на аукционе Künker - March 14, 2019
Продавец Künker
Дата 14 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1839 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1839 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1839 на аукционе Künker - December 3, 2015
Продавец Künker
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ангальт-Дессау 1 пфенниг 1839 на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ангальт-Дессау Каталог монет Леопольда Фридриха Монеты Ангальт-Дессау 1839 года Все Ангальт-Дессау монеты Ангальт-Дессау медные монеты Ангальт-Дессау монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск