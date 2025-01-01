RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991
Monedas conmemorativas de plata 3 rublos de la URSS y RSFS - Rusia
3 rublos 1988Catedral de Sofía
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1988ММД35,000181
3 rublos 1988Moneda de plata de Vladímir
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1988ЛМД35,000174
3 rublos 1989El Kremlin de Moscú
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1989ММД40,0001112
3 rublos 1989Las primeras monedas de toda Rusia
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1989ЛМД40,000174
3 rublos 1990La flota de Pedro el Grande
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1990ММД40,000177
3 rublos 1990Fortaleza de San Pedro y San Pablo
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1990ЛМД40,000171
3 rublos 1990Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1990ЛМД20,000147
3 rublos 1990La expedición de J. Cook
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1990ЛМД25,000141
3 rublos 1991Gran Teatro
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1991ЛМД40,000270
3 rublos 1991Arco de Triunfo
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1991ММД40,0003102
3 rublos 1991Fuerte Ross
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1991ЛМД25,000141
3 rublos 1991Monumento a Gagarin
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas1991ЛМД35,000050
