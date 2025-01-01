flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

Monedas conmemorativas de plata 3 rublos de la URSS y RSFS - Rusia

3 rublos 1988

Catedral de Sofía
1988ММД35,000181
3 rublos 1988

Moneda de plata de Vladímir
1988ЛМД35,000174
3 rublos 1989

El Kremlin de Moscú
1989ММД40,0001112
3 rublos 1989

Las primeras monedas de toda Rusia
1989ЛМД40,000174
3 rublos 1990

La flota de Pedro el Grande
1990ММД40,000177
3 rublos 1990

Fortaleza de San Pedro y San Pablo
1990ЛМД40,000171
3 rublos 1990

Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York
1990ЛМД20,000147
3 rublos 1990

La expedición de J. Cook
1990ЛМД25,000141
3 rublos 1991

Gran Teatro
1991ЛМД40,000270
3 rublos 1991

Arco de Triunfo
1991ММД40,0003102
3 rublos 1991

Fuerte Ross
1991ЛМД25,000141
3 rublos 1991

Monumento a Gagarin
1991ЛМД35,000050
