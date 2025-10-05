flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Auktionen Frühwald

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC40,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1990
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:45 USD
Precio promedio (PROOF):65 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (70)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1990 "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1226 vendido en la subasta H.D. Rauch por EUR 310. La subasta tuvo lugar el 15 de septiembre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Russiancoin - 18 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Numisbalt - 7 de septiembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
66 $
Precio en la divisa de la subasta 56 EUR
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Russiancoin - 24 de julio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
44 $
Precio en la divisa de la subasta 38 EUR
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Russiancoin - 26 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Rare Coins - 20 de abril de 2025
VendedorRare Coins
Fecha20 de abril de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta WCN - 3 de abril de 2025
VendedorWCN
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Знак - 15 de marzo de 2025
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Знак - 15 de marzo de 2025
VendedorЗнак
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta WCN - 6 de marzo de 2025
VendedorWCN
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta WCN - 6 de marzo de 2025
VendedorWCN
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Rare Coins - 5 de marzo de 2025
VendedorRare Coins
Fecha5 de marzo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta WCN - 20 de febrero de 2025
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta WCN - 20 de febrero de 2025
VendedorWCN
Fecha20 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Stary Sklep - 16 de febrero de 2025
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Stary Sklep - 16 de febrero de 2025
VendedorStary Sklep
Fecha16 de febrero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta WCN - 6 de febrero de 2025
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta WCN - 6 de febrero de 2025
VendedorWCN
Fecha6 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta WCN - 23 de enero de 2025
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta WCN - 23 de enero de 2025
VendedorWCN
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1990. ЛМД. "Fortaleza de San Pedro y San Pablo"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1990. ЛМД. "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" es de 45 USD para las monedas de acuñación regular y de 65 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1990. "Fortaleza de San Pedro y San Pablo" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1990 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1990. ЛМД. "Fortaleza de San Pedro y San Pablo"?

Para vender 3 rublos del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1990Todas monedas rusasrusas de plata monedas rusas monedas con valor nominal 3 rublosSubastas numismáticas