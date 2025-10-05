flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: The Coinhouse Auctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC25,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1991
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:45 USD
Precio promedio (PROOF):45 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (40)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1991 "Fuerte Ross" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 960 vendido en la subasta Auktionshaus Felzmann por EUR 1700. La subasta tuvo lugar el 10 de marzo de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
42 $
Precio en la divisa de la subasta 36 EUR
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 35 EUR
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Katz - 15 de mayo de 2025
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta WCN - 28 de noviembre de 2024
VendedorWCN
Fecha28 de noviembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Numisbalt - 17 de noviembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha17 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Numismatica Ferrarese - 29 de septiembre de 2024
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Numisbalt - 1 de septiembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Numisbalt - 11 de febrero de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Numisbalt - 10 de diciembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Numisbalt - 5 de noviembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Coins NB - 28 de octubre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha28 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta BAC - 29 de marzo de 2023
VendedorBAC
Fecha29 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Karamitsos - 19 de marzo de 2023
VendedorKaramitsos
Fecha19 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Coins.ee - 12 de febrero de 2023
VendedorCoins.ee
Fecha12 de febrero de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Rare Coins - 21 de diciembre de 2022
VendedorRare Coins
Fecha21 de diciembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta BAC - 5 de octubre de 2022
VendedorBAC
Fecha5 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Coins.ee - 27 de septiembre de 2022
VendedorCoins.ee
Fecha27 de septiembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Katz - 25 de septiembre de 2022
VendedorKatz
Fecha25 de septiembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Fuerte Ross" en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1991. ЛМД. "Fuerte Ross"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1991. ЛМД. "Fuerte Ross" es de 45 USD para las monedas de acuñación regular y de 45 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1991. "Fuerte Ross" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1991 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1991. ЛМД. "Fuerte Ross"?

Para vender 3 rublos del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
