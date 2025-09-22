flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Empire

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC40,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1991
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:45 USD
Precio promedio (PROOF):100 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (99)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1991 "Arco de Triunfo" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1285 vendido en la subasta Numismatica Ferrarese por EUR 1200. La subasta tuvo lugar el 26 de diciembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Russiancoin - 18 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta AURORA - 21 de agosto de 2025
VendedorAURORA
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónPF70 ULTRA CAMEO NGC
Precio
652 $
Precio en la divisa de la subasta 52500 RUB
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Russiancoin - 24 de julio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Russiancoin - 26 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
46 $
Precio en la divisa de la subasta 40 EUR
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta COINSTORE - 1 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta COINSTORE - 1 de junio de 2025
VendedorCOINSTORE
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Klondike Auction - 25 de mayo de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha25 de mayo de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta WCN - 17 de abril de 2025
VendedorWCN
Fecha17 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta WCN - 3 de abril de 2025
VendedorWCN
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta MS67 - 13 de marzo de 2025
VendedorMS67
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Numisbalt - 9 de marzo de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta WCN - 5 de septiembre de 2024
VendedorWCN
Fecha5 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Numisbalt - 1 de septiembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Katz - 30 de agosto de 2024
VendedorKatz
Fecha30 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta WCN - 8 de agosto de 2024
VendedorWCN
Fecha8 de agosto de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Hermes Auctions - 30 de septiembre de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
A la subasta
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta
Rusia 3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" en subasta GINZA - 11 de octubre de 2025
VendedorGINZA
Fecha11 de octubre de 2025
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1991. ММД. "Arco de Triunfo"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1991. ММД. "Arco de Triunfo" es de 45 USD para las monedas de acuñación regular y de 100 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1991. "Arco de Triunfo" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1991 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1991. ММД. "Arco de Triunfo"?

Para vender 3 rublos del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de RusiaCatálogo de monedas de la URSS y RSFSMonedas de Rusia en 1991Todas monedas rusasrusas de plata monedas rusas monedas con valor nominal 3 rublosSubastas numismáticas