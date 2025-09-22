3 rublos 1991 ММД "Arco de Triunfo" (Rusia, URSS y RSFS)
Foto hecha por: Empire
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,900)
- Peso34,56 g
- Plata pura (1 oz) 31,104 g
- Diámetro39 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMedalla (↑↑)
- Tirada UNC40,000
Descripción
- PaísRusia
- PeríodoURSS y RSFS
- Valor nominal3 rublos
- Año1991
- Casa de monedaMoscú
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1991 "Arco de Triunfo" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1285 vendido en la subasta Numismatica Ferrarese por EUR 1200. La subasta tuvo lugar el 26 de diciembre de 2021.
¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1991. ММД. "Arco de Triunfo"?
Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1991. ММД. "Arco de Triunfo" es de 45 USD para las monedas de acuñación regular y de 100 USD para las monedas PROOF.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1991. "Arco de Triunfo" con letras ММД?
La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1991 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1991. ММД. "Arco de Triunfo"?
Para vender 3 rublos del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.