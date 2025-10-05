flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC40,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1989
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:45 USD
Precio promedio (PROOF):110 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (73)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1989 "Las primeras monedas de toda Rusia" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 791 vendido en la subasta Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG por CHF 2500. La subasta tuvo lugar el 23 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Знак - 13 de septiembre de 2025
VendedorЗнак
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
96 $
Precio en la divisa de la subasta 8000 RUB
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta AURORA - 21 de agosto de 2025
VendedorAURORA
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónPF70 ULTRA CAMEO NGC
Precio
714 $
Precio en la divisa de la subasta 57500 RUB
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Katz - 17 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha17 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta BAC - 29 de julio de 2025
VendedorBAC
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Katz - 10 de julio de 2025
VendedorKatz
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta San Martino - 8 de junio de 2025
VendedorSan Martino
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Знак - 15 de marzo de 2025
VendedorЗнак
Fecha15 de marzo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Numisbalt - 9 de marzo de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Rare Coins - 5 de marzo de 2025
VendedorRare Coins
Fecha5 de marzo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Katz - 29 de septiembre de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
¿Dónde comprar?
Rusia 3 rublos 1989 ЛМД "Las primeras monedas de toda Rusia" en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1989. ЛМД. "Las primeras monedas de toda Rusia"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1989. ЛМД. "Las primeras monedas de toda Rusia" es de 45 USD para las monedas de acuñación regular y de 110 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1989. "Las primeras monedas de toda Rusia" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1989 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1989. ЛМД. "Las primeras monedas de toda Rusia"?

Para vender 3 rublos del 1989, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
