RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Katz Auction

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC25,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1990
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:40 USD
Precio promedio (PROOF):45 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (40)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1990 "La expedición de J. Cook" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 500 vendido en la subasta Rare Coins por USD 1950. La subasta tuvo lugar el 22 de octubre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
40 $
Precio en la divisa de la subasta 34 EUR
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
46 $
Precio en la divisa de la subasta 40 EUR
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Rio de la Plata - 13 de diciembre de 2024
VendedorRio de la Plata
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Numisbalt - 11 de febrero de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Numisbalt - 1 de octubre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha1 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta BAC - 29 de marzo de 2023
VendedorBAC
Fecha29 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Katz - 23 de marzo de 2023
VendedorKatz
Fecha23 de marzo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Rare Coins - 21 de diciembre de 2022
VendedorRare Coins
Fecha21 de diciembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Numisbalt - 11 de diciembre de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta CHS Basel Numismatics - 11 de diciembre de 2022
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha11 de diciembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Coins NB - 26 de noviembre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha26 de noviembre de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta CHS Basel Numismatics - 12 de noviembre de 2022
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha12 de noviembre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Coins NB - 15 de octubre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha15 de octubre de 2022
ConservaciónPF69 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta BAC - 5 de octubre de 2022
VendedorBAC
Fecha5 de octubre de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Coins NB - 10 de septiembre de 2022
VendedorCoins NB
Fecha10 de septiembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Numisbalt - 21 de mayo de 2022
VendedorNumisbalt
Fecha21 de mayo de 2022
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta BAC - 11 de mayo de 2022
VendedorBAC
Fecha11 de mayo de 2022
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "La expedición de J. Cook" en subasta Katz - 29 de diciembre de 2021
VendedorKatz
Fecha29 de diciembre de 2021
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1990. ЛМД. "La expedición de J. Cook"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1990. ЛМД. "La expedición de J. Cook" es de 40 USD para las monedas de acuñación regular y de 45 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1990. "La expedición de J. Cook" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1990 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1990. ЛМД. "La expedición de J. Cook"?

Para vender 3 rublos del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

