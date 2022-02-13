flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Auktionen Frühwald

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC40,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1990
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:45 USD
Precio promedio (PROOF):50 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (76)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1990 "La flota de Pedro el Grande" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 90039 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 650. La subasta tuvo lugar el 13 de febrero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Katz - 21 de septiembre de 2025
VendedorKatz
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Russiancoin - 18 de septiembre de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Numisbalt - 7 de septiembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
68 $
Precio en la divisa de la subasta 58 EUR
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Russiancoin - 21 de agosto de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Katz - 17 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha17 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
54 $
Precio en la divisa de la subasta 46 EUR
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Russiancoin - 24 de julio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónPF66 ULTRA CAMEO NGC
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Numismatica Ferrarese - 6 de julio de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha6 de julio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Russiancoin - 26 de junio de 2025
VendedorRussiancoin
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Katz - 15 de mayo de 2025
VendedorKatz
Fecha15 de mayo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta COINSTORE - 30 de marzo de 2025
VendedorCOINSTORE
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Katz - 9 de marzo de 2025
VendedorKatz
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Katz - 16 de diciembre de 2024
VendedorKatz
Fecha16 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ММД "La flota de Pedro el Grande" en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1990. ММД. "La flota de Pedro el Grande"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1990. ММД. "La flota de Pedro el Grande" es de 45 USD para las monedas de acuñación regular y de 50 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1990. "La flota de Pedro el Grande" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1990 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1990. ММД. "La flota de Pedro el Grande"?

Para vender 3 rublos del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

