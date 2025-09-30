flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Schulman b.v.

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC40,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1991
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:40 USD
Precio promedio (PROOF):50 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (68)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1991 "Gran Teatro" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1228 vendido en la subasta H.D. Rauch por EUR 350. La subasta tuvo lugar el 15 de septiembre de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Katz - 19 de junio de 2025
VendedorKatz
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
48 $
Precio en la divisa de la subasta 42 EUR
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta COINSTORE - 1 de junio de 2025
VendedorCOINSTORE
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPF68 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Klondike Auction - 25 de mayo de 2025
VendedorKlondike Auction
Fecha25 de mayo de 2025
ConservaciónPF67 ULTRA CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Katz - 14 de enero de 2025
VendedorKatz
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Numisbalt - 17 de noviembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha17 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Numisbalt - 6 de octubre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha6 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Numisbalt - 1 de septiembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta ibercoin - 21 de marzo de 2024
Vendedoribercoin
Fecha21 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Numisbalt - 10 de marzo de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Numisbalt - 11 de febrero de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Katz - 11 de febrero de 2024
VendedorKatz
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Numisbalt - 10 de diciembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Numismatica Ferrarese - 19 de noviembre de 2023
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha19 de noviembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Coins NB - 28 de octubre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha28 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Hermes Auctions - 30 de septiembre de 2025
VendedorHermes Auctions
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
A la subasta
Rusia 3 rublos 1991 ЛМД "Gran Teatro" en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1991. ЛМД. "Gran Teatro"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1991. ЛМД. "Gran Teatro" es de 40 USD para las monedas de acuñación regular y de 50 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1991. "Gran Teatro" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1991 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1991. ЛМД. "Gran Teatro"?

Para vender 3 rublos del 1991, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

