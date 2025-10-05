flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Coins and Medals

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC40,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1989
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:45 USD
Precio promedio (PROOF):65 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (111)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1989 "El Kremlin de Moscú" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 158 vendido en la subasta Rare Coins por RUB 430000. La subasta tuvo lugar el 25 de febrero de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta RedSquare - 13 de septiembre de 2025
VendedorRedSquare
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Numisbalt - 7 de septiembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
59 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Katz - 17 de agosto de 2025
VendedorKatz
Fecha17 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta RedSquare - 16 de agosto de 2025
VendedorRedSquare
Fecha16 de agosto de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta BAC - 29 de julio de 2025
VendedorBAC
Fecha29 de julio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta RedSquare - 19 de julio de 2025
VendedorRedSquare
Fecha19 de julio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta RedSquare - 21 de junio de 2025
VendedorRedSquare
Fecha21 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta San Martino - 8 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta San Martino - 8 de junio de 2025
VendedorSan Martino
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta RedSquare - 26 de abril de 2025
VendedorRedSquare
Fecha26 de abril de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Katz - 13 de abril de 2025
VendedorKatz
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta COINSTORE - 30 de marzo de 2025
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta COINSTORE - 30 de marzo de 2025
VendedorCOINSTORE
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta RedSquare - 29 de marzo de 2025
VendedorRedSquare
Fecha29 de marzo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Numisbalt - 9 de marzo de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta RedSquare - 1 de marzo de 2025
VendedorRedSquare
Fecha1 de marzo de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Numisbalt - 9 de febrero de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de febrero de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta RedSquare - 1 de febrero de 2025
VendedorRedSquare
Fecha1 de febrero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
¿Dónde comprar?
Rusia 3 rublos 1989 ММД "El Kremlin de Moscú" en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1989. ММД. "El Kremlin de Moscú"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1989. ММД. "El Kremlin de Moscú" es de 45 USD para las monedas de acuñación regular y de 65 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1989. "El Kremlin de Moscú" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1989 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1989. ММД. "El Kremlin de Moscú"?

Para vender 3 rublos del 1989, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
